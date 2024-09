Giovane straniero ucciso da un tir. Camminava lungo la via Ponte della Vecchia

Tragedia ieri sera a Castiglione di Ravenna. Un giovane trentenne straniero ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 20. Secondo i primi riscontri della polizia locale, intervenuta sul posto, l’uomo stava camminando lungo la strada, via Ponte Vecchia. Purtroppo il punto era al buio e così l’autista di un tir del Macello Martini non lo ha visto e lo ha investito. Subito sono scattati i soccorsi, sono arrivati sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per lo sfortunato giovane non era nulla da fare. Purtroppo era morto sul colpo.