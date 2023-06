Giovane tenta furto in casa

Tentato furto in abitazione: finisce in manette. La Polizia di Stato ha arrestato una donna nomade di 25 anni per il reato di tentato furto aggravato.

Nel pomeriggio di alcuni giorni fa, un equipaggio delle Volanti del Commissariato di Faenza è intervenuto in un’abitazione del centro cittadino a seguito della

segnalazione del proprietario che aveva sorpreso in casa una persona.

Sul posto gli agenti hanno accertato che, poco prima, una giovane donna, introdottasi nell’abitazione dopo aver suonato più volte il campanello, aveva iniziato a rovistare all’interno dei cassetti di un mobile della camera da letto.

Accortasi della presenza del proprietario, la giovane ha tentato di guadagnare l’uscita ma è stata fermata dall’uomo, che ha anche notato fuori dall’abitazione altre due donne che sono riuscite a dileguarsi.

Accompagnata presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti del caso, la giovane, gravata da precedenti specifici per fatti commessi in varie città d’Italia, è stata arrestata quale presunta autrice del reato di tentato furto aggravato.

L’Autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora presso il comune di Torino con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.