Giovani a lezione dai piloti del porto

Conoscere la realtà portuale di Ravenna e creare occasioni di confronto e di dialogo professionale: questo l’obiettivo degli incontri organizzati dal Propeller Club Ravenna-Gruppo Giovani, presieduto da Filippo Bongiovanni e con vicepresidente Marika Brattich. Il progetto nasce dall’esigenza di divulgare le possibilità di lavoro che offre, creando contemporaneamente un dialogo trasversale tra professionisti e operatori. La prima iniziativa si è tenuta presso la centrale operativa dei piloti del porto a Marina di Ravenna, con il capo pilota Roberto Bunicci che ha spiegato come ci si avvia a questa professione e come si porta la nave all’ormeggio in banchina in condizioni di sicurezza. Le successive iniziative vedranno coinvolti gli ormeggiatori e l’avvisatore marittimo. Ogni appuntamento si svolgerà l’ultimo lunedì del mese dalle 19.30, a partire da novembre e fatta eccezione per il mese di dicembre, e darà rilievo al profilo operativo, al ruolo e alla funzione del servizio di volta in volta interessato.