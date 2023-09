Giovani Artisti e Mosaico Le opere saranno esposte alla Biennale

Si è concluso lo scorso 13 luglio il bando GAeM - Giovani Artisti e Mosaico, lo storico concorso internazionale rivolto ai giovani artisti che si confrontano con il mondo del mosaico che per questa VI edizione presenta importanti novità. Proprio in questi giorni sono presenti in città due team di giovani artiste e curatrici - Rebecca Sforzani e Arianna Maestrale, Roberta Cacciatore e Ambra D’Atri – selezionati per realizzare progetti di resi-denza e per scoprire Ravenna, in collaborazione con i laboratori Koko Mosaico di Arianna Gallo e Gruppo Mosaicisti di Marco Santi. I progetti e le opere realizzate in questa sezione del GAeM verranno esposte durante la Biennale di Mosaico Contemporaneo. Questa importante novità si affianca al consueto concorso internazionale che quest’anno ha ricevuto molte candidature arrivate per le diverse sezioni.