Giovani artisti e mosaico. Mostra alla Classense

Occhi puntati sulla sperimentazione e sulla ricerca artistica degli under 35 con la settima edizione del ‘Premio Gaem - Giovani artisti e mosaico’, dal 18 ottobre e fino al 18 gennaio alla Manica Lunga della biblioteca Classense di Ravenna. "Dal 2009 Gaem è il nostro osservatorio delle pratiche più giovani e innovative, un modo per proiettarci nel futuro", afferma Daniele Torcellini, direttore artistico della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo. La partecipazione è cresciuta nel tempo e quest’anno, su un totale di 136 candidature ricevute (66 per la sezione Premio Orsoni Venezia 1888, dedicata al mosaico tradizionale; 70 per la sezione Premio Cingoli, aperta alle forme non convenzionali del mosaico), la commissione ha selezionato 38 opere. Cosa sarà possibile ammirare in mostra? Anzitutto, tanti materiali diversi che spaziano dalla foglia d’oro al recupero. Le opere si muovono tra filologia e provocazione, tra rispetto della tradizione e desiderio di superarla, contaminando il mosaico con nuove tecnologie, installazioni, performance, pratiche transmediali, in risposta al tema guida della Biennale 2025: ‘Luogo Condiviso’ Un concetto che diventa spazio di riflessione sulla collettività, sull’identità e sul rapporto tra individuo e territorio. "Quest’anno abbiamo fatto un ulteriore passo avanti – spiega l’assessore alla Cultura e al Mosaico Fabio Sbaraglia –, intensificando la collaborazione con la Orsoni Venezia e allargando la squadra di curatori che comprende Antonio Rocca, oltre a Sabina Ghinassi". "Il premio internazionale cresce e si estende – conferma Laura Torricello, cultural manager della fornace Orsoni –. Questa edizione apre nuove traiettorie e opportunità di visibilità per gli artisti selezionati. Dopo Ravenna, nel 2026, una selezione di opere sarà protagonista di un progetto speciale negli spazi espositivi di Orsoni Venezia, in occasione della 61esima Biennale D’Arte. E la prossima estate, l’intera mostra sarà riallestita negli spazi della Fondazione Cingoli a Roseto degli Abruzzi, portando il mosaico contemporaneo al centro di nuove geografie culturali".

Il Premio Gaem non è solo esposizione, ma anche luogo di produzione e confronto grazie alle ‘Residenze Musive II’, pensate per offrire ad artisti emergenti un’esperienza immersiva nei laboratori di mosaico della città di Ravenna. In particolare, Lisa Martignoni sarà ospite del laboratorio Dimensione Mosaico, mentre Dalia Tvardauskaite di Pixel Mosaici. "Sarà un’edizione estremamente mobile e vitale – anticipa la curatrice e critica d’arte Sabina Ghinassi – con tanti giovani artisti provenienti non solo della città ma anche da fuori". "Il mosaico contemporaneo è la strategia e il linguaggio più potente del futuro", conclude il curatore e storico dell’arte Antonio Rocca.

Roberta Bezzi