Giovani e astensionismo. Incontro con Barattoni

Il Pd e i Giovani Democratici hanno organizzato per oggi ’Voto Z’: un confronto aperto sull’astensionismo giovanile. Appuntamento dalle 18.30 alle 20, presso Grinder Coffee Lab in via di Roma 178, sarà presente il candidato sindaco del Centrosinistra Alessandro Barattoni. I dati più recenti evidenziano un calo costante della partecipazione al voto, con un’affluenza che, alle ultime elezioni regionali, si è attestata intorno al 46%, segnando un preoccupante -20% rispetto alla tornata precedente. Un fenomeno che colpisce in modo particolarmente marcato le giovani generazioni, e in particolare quella che viene definita ’Generazione Z’.