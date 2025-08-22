Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
22 ago 2025
DAMIANO VENTURA
Cronaca
Giovani, progetti per 385mila euro

Tre proposte dell’Unione dei Comuni verranno co-finanziate dalla Regione. I filoni: cultura, sport, volontariato e musica

I fondi serviranno a finanziare anche una nuova edizione del. festival Urban F.A.I.R. (repertorio)

Per approfondire:

L’Unione della Romagna Faentina "virtuosa" in termini di politiche giovanili. Risulta infatti seconda in Emilia Romagna con tre progetti integrati e finanziati dalla Regione per nuovi spazi, eventi, strumenti e percorsi per i giovani dei sei Comuni dell’Unione. Su oltre 36 progetti presentati in ciascuna delle tre linee di finanziamento previste dalla legge regionale, i tre progetti candidati dall’Unione hanno ottenuto punteggi eccellenti, raggiungendo il secondo posto in tutte e tre le graduatorie. Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo i comuni coinvolti. L’Unione beneficerà di contributi fino al massimo previsto a bando, ovvero al 70% dei costi per il progetto in prima fascia e fino al 65% per gli altri due, mentre Il restante 30% di cofinanziamento sarà garantito dall’Unione e dai Comuni. Un investimento totale di 385mila euro dedicato ai 10mila giovani residenti nell’Unione. I progetti permetteranno di attivare spazi, eventi e strumenti a favore dei ragazzi dell’area faentina, rafforzando servizi già attivi e introducendo nuove opportunità. 25 le realtà locali che hanno partecipato alla stesura dei progetti tra associazioni giovanili, cooperative sociali, gruppi informali e spazi culturali.

Si ricordano Urban FAIR, LibrAzione, Officina Immaginata, Gioventù Federalista Europea, Clips Rag and Rock, Amici di Felisio, Portofranko, Lega del suono buono, i Ragazzi di Brisi e molte altre. I tre interventi, raccolti sotto il titolo unico “Vibə – Vibrazioni Connessə”, rappresentano un programma integrato di politiche giovanili che si articola in tre progetti complementari. Il primo dei progetti ’premiati’ prevede il potenziamento del servizio Informagiovani nei sei Comuni; sarà poi finanziato il progetto di volontariato giovanile ’Lavori in Unione’ e organizzato il festival Urban F.A.I.R. che raccoglie eventi culturali, musicali, sportivi e sociali per valorizzare la creatività giovanile. Infine, centrale nel progetto il sostegno alla mobilità giovanile e alla valorizzazione delle realtà musicali; il progetto riceverà il 39,5% di fondi regionali.

Gli altri due progetti presentati, Geco e Hub, verranno finanziati dalla Regione per il 70% e il 65% del loro valore. Questi due progetti spaziano fra laboratori esperienziali, percorsi di cittadinanza attiva e partecipazione; eventi e momenti di confronto per la costruzione di comunità inclusive; attività educative sull’affettività, le emozioni e le relazioni fino alla creazione di uno spazio giovani a Faenza, aperto e accessibile a tutti i comuni dell’Unione dotando contemporaneamente l’Unione di tecnologie mobili che favoriscano attività condivise sul territorio.

