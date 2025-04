‘Giovani protagonisti’ come volontari durante l’estate

Quest’estate sarà all’insegna del protagonismo giovanile: questa è la filosofia di fondo che sta al centro del progetto ‘Giovani protagonisti’, promosso dal Servizio Nuove Generazioni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi tra i 14 e i 29 anni, con particolare riferimento agli under 18. Offre loro l’opportunità di sperimentarsi in attività di volontariato durante la prossima estate. "Si vuole mettere in contatto il mondo del terzo settore – spiega Nicola Pondi, sindaco di Fusignano e referente delle giovani generazioni per l’Unione – con quello dei ragazzi, dando loro la possibilità di entrare nel mondo delle associazioni, degli enti e mettersi in gioco come cittadini attivi della nostra comunità".

Al momento si stanno ancora raccogliendo i progetti che andranno a definire il carnet di offerte messe in campo per i ragazzi. Possono presentare progetti le associazioni di volontariato e quelle di promozione sociale, le cooperative sociali, gli istituti scolastici, le parrocchie, gli enti pubblici e le biblioteche. I progetti potranno avere una durata compresa tra le 20 e le 80 ore complessive e svolgersi durante tutto l’arco dell’estate. L’Unione dei Comuni provvederà a garantire, a fronte degli accordi che verranno sottoscritti con gli enti che avranno presentato i progetti, la copertura assicurativa ai giovani che svolgeranno attività di volontariato. C’è tempo fino al prossimo 2 maggio per presentare le domande da parte delle associazioni. Saranno poi i ragazzi che vorranno mettersi in gioco a scegliere, tra le varie proposte quella che li attira di più. Si tratta del primo anno che il progetto si rivolge su tutto il territorio dell’Unione, negli scorsi anni era stato attivato da alcune associazioni attraverso la Young Card regionale.

Matteo Bondi