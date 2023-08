Giovani solisti alla ribalta Esibizione alla Classense Sul palco nove talenti

Cala il sipario domani alle 19 sulla rassegna ’Musica alla Classense’, organizzata dalla Young Musicians European Orchestra e dal Comune di Ravenna in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense. Per l’occasione torneranno a esibirsi i talenti della Scuola Italiana d’Archi che già la scorsa settimana hanno conquistato il foltissimo pubblico presente con una maratona musicale durata quasi due ore.

Il concerto di domani sarà l’ultima giornata di una serie di corsi di perfezionamento che la Scuola Italiana d’Archi ha tenuto a Forlì a partire dal 23 luglio presso l’Istituto Musicale Masini, anche in questo caso in collaborazione con la Young Musicians European Orchestra, accogliendo decine di straordinari musicisti provenienti da tutto il mondo. Il direttore dei corsi, il maestro Stefano Pagliani (nella foto), si dichiara molto soddisfatto per il livello dei partecipanti: "Sono stati tutti molto bravi la volta scorsa, ma il prossimo concerto del 7 agosto non sarà lungo come il precedente".

Saranno quindi alla ribalta: i solisti Riccardo Lagana, Sveva di Francesco, Beatrice Soccorso, Emiliano Gennari, Aika Pedoni, Gabriele Gardini, Sofia de Franco, Bianca Orsini e Alice Pamio, impegnati in 5 diversi concerti di Antonio Vivaldi. La manifestazione è resa possibile dai contributi del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna e Eni-main sponsor.