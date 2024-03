Giovanissimi vandali a Solarolo

Un altro atto vandalico per mano di alcuni giovanissimi. È quello che si è consumato a Solarolo nella prima serata di lunedì. L’episodio si è verificato intorno alle 20 in piazza Garibaldi, nel centro del paese, dove due adolescenti armati di bomboletta spray hanno imbrattato la fontana della piazza e il muretto che cinge i resti del mastio della Rocca Manfrediana. I giovani però non hanno portato a compimento la loro ‘opera’ in quanto vistisi scoperti si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Prontamente però si è portato sul posto un equipaggio dei carabinieri del comando stazione di Solarolo, che immediatamente ha attivato l’attività investigativa. Le indagini dei militari dell’Arma hanno quindi prontamente portato all’individuazione dell’identità dei due vandali i quali, una volta messi di fronte alle prove raccolte, non hanno potuto far altro che confessare le proprie responsabilità. I due, minori e incensurati, sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per gli atti vandalici commessi. L’episodio si è verificato a pochi metri di distanza dal monumento ai caduti che nel dicembre 2022 fu teatro di un altro atto vandalico incendiario. In quell’occasione un carrello di plastica da supermercato fu dato alle fiamme sui resti del mastio della Rocca Manfrediana, cagionando alcune bruciature sui mattoni antichi.

Un episodio controverso che destò preoccupazione fra i residenti e sul quale anche l’Anpi solarolese si espresse condannando il gesto. In quel caso le indagini dei carabinieri portarono all’individuazione di sei minorenni che furono poi denunciati e deferiti alla procura dei minori. Secondo il dossier presentato dalla direzione centrale della polizia criminale a ottobre 2023, relativamente alla criminalità minorile tra il 2010 e il 2022 si è rilevato un aumento del 15,34% delle segnalazioni di minori, con un picco nel 2022 anno in cui le segnalazioni in Italia sono state 32.522. Il dato più alto dal 2016 ad oggi.