Giovanni Bernabè, l’amico dei piloti di F1

Il lughese Giovanni Bernabè, appassionato sin da bambino degli sport motoristici, è conosciuto per essere uno dei pochi che dà del "tu" ai piloti di formula uno. Numerosi sono i personaggi con cui Bernabè ha allacciato rapporti di amicizia, coinvolgendoli anche in serate e incontri. Tra questi ci sono Riccardo Patrese, Arturo Merzario, Sigfrid Stohr, Pierluigi Martini e molti altri. "Credo – spiega Bernabè – che malgrado non abbia mai corso in competizioni, abbia fatto capire loro quanto autentica sia la passione che mi anima e questo è stato il modo con cui mi sono fatto conoscere e apprezzare, fino a stringere rapporti, in alcuni casi, di vera amicizia".

Il pilota con cui Giovanni Bernabè è entrato più in confidenza è Riccardo Patrese, campione del mondo con i Kart, campione italiano ed europeo di Formula 3, che ha corso in Formula 1 dal 1977 al 1993 disputando 256 Gran Premi, record rimasto imbattuto per quindici anni, vincendone sei. "Con Riccardo – precisa Bernabè – è nata una bella amicizia. È venuto qui a Lugo pochi mesi fa, ospite per una serata che avevo organizzato in ricordo di un altro grande della F1, Elio de Angelis, e più recentemente ci siano incontrati a cena a Massa Lombarda. Tra le tante cose che ci uniscono abbiamo scoperto di avere in comune anche la passione per il modellismo e per i trenini elettrici. È una persona speciale, molto sensibile e di gran cuore. Ed è certamente il pilota italiano di maggior successo nella storia moderna della Formula 1, perchè meglio di lui hanno fatto solo Farina e Ascari negli ’50".

Nei giorni scorsi Bernabè ha incontrato a Maranello l’ingegner Piero Ferrari, figlio del grande Enzo Ferrari, per donargli alcuni documenti e cimeli appartenuti a Gabriele D’Annunzio, cosa che è stata molto apprezzata dall’erede del fondatore del Cavallino. "Andare a Maranello per me – afferma Bernabè – è come visitare un luogo incantato. Lì è passata tutta la leggenda dello sport dell’automobile con i campioni più grandi, e io ovviamente ne subisco il fascino". La passione di Giovanni Bernabè per la Formula uno e per gli sport motoristici in generale si esprime soprattutto nell’impegno che mette nell’organizzare incontri e serate. "Ci sono piloti – conclude – che nella loro carriera per i più svariati motivi hanno raccolto meno di quanto meritassero, ma non significa che non avessero talento. Nello sport come nella vita a volte bisogna anche avere un po’ di fortuna e tanti sono i fattori che a volte impediscono a un pilota di centrare i suoi obiettivi".

Daniele Filippi