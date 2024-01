Giovanni Dalle Fabbriche, convegno e borse di studio

‘Costruttori di fiducia - Incontro tra i nuovi imprenditori della cooperazione e i testimoni della sua storia’ è il titolo dell’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor Ets, in programma oggi dalle 17.30 nell’aula 3 di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco 1. Si concludono così le manifestazioni per il trentennale della scomparsa di Giovanni Dalle Fabbriche, esponente di primo piano della cooperazione agricola e di credito sia a Faenza che a livello nazionale, e della successiva costituzione della Fondazione a lui dedicata. La prima parte dell’incontro, ‘Costruiamo insieme il nostro futuro: un percorso fra generazioni ed imprese per lo sviluppo di una economia locale più sostenibile’, vedrà protagonisti tre testimoni della storia economica locale e della cooperazione faentina (1960-1992): Claudio Foschini, già segretario della Coltivatori diretti di Faenza, Secondo Ricci, già presidente di Paf (ora Agrintesa), Caviro e La Bcc, ed Edo Miserocchi, già direttore della Banca di credito cooperativo. Successivamente la parola passerà ai giovani imprenditori ed esponenti cooperativi di oggi, che descriveranno le sfide del presente e del futuro: Giada Cordone, presidente di Seled, sulle strategie digitali per l’impresa moderna, Roberto Savini, presidente di Cofra, sulle opportunità delle comunità energetiche e Livia Bertocchi, sul tema del welfare community management. Guiderà il dialogo e la discussione Francesco Ghini, direttore di Buonsenso Faenza.

In conclusione ci sarà la consegna delle borse di studio del trentennale, promosse da La Bcc ravennate forlivese e imolese, Agrintesa e Caviro.