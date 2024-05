Giovanni e Renata Strada. Opere in mostra alla Faroarte di Marina Inaugurata oggi alle 18 la mostra ‘Stradadaismo’ di Giovanni e Renata Strada alla galleria Faroarte di Marina di Ravenna. Promossa da Capit Ravenna, la mostra sarà aperta sabato e domenica fino al 23 giugno. Un'opportunità per scoprire le opere e le performance di questa coppia di performer ravennati che hanno esplorato il leaving, l’action painting, la body e la street art per oltre 30 anni.