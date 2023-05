Giovanni Sella morto nell’alluvione: addio all'ex barbiere di Sant'Agata travolto dalle acque del Santerno

Villa San Martino (Ravenna), 29 maggio 2023 - Si sono svolti questa mattina, nella chiesa della frazione lughese di Villa San Martino, i funerali di Giovanni Sella, l’ex barbiere 89enne di Sant’Agata sul Santerno la cui abitazione nella notte dello scorso 17 maggio era stata travolta dall’impeto delle acque del fiume Santerno. A nulla erano valsi gli immani sforzi della moglie Giuliana (presente ai funerali) di trarlo in salvo. Rimasta accanto al marito fino a quando il livello delle acqua lo avevano consentito, la donna, ormai stremata, era salita al primo piano attirando l’attenzione dei soccorritori. A salvarla, da una finestra, erano stati i stati i Vigili del Fuoco, i quali purtroppo non poterono far nulla per strappare alla morte il marito. A celebrare la messa di esequie è stato don Claudio Gherghel, parroco di Sant’Agata sul Santerno e di Villa San Martino.

Erano presenti il Sottosegretario al Ministero per la Cultura, Lucia Borgonzoni, il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, i sindaci di Sant’Agata e Lugo, Enea Emiliani e Davide Ranalli, i vertici locali di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco nonché una folta rappresentanza della Protezione Civile della Lombardia. In rappresentanza del Governo Italiano - che ha fatto pervenire una corona - sono stati inoltre due carabinieri in Grande Uniforme Storica. Al termine del rito religioso il corteo ha proseguito per il cimitero di Villa San Martino, dove Giovanni riposerà temporaneamente, in attesa di poter ‘raggiungere’ quello della ‘sua’ Sant’Agata, dove riposa Giorgio, suo unico figlio, prematuramente scomparso anni fa a causa di una leucemia.