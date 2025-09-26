Giovecca ko a tavolino. Domani in campo tutto il girone A

Torna domani in campo la Terza Categoria, con tutte le partite del girone A e l’anticipo del B tra Faenza Under 21 (nella foto Brajan Haxhiraj) e Sporting Lugo, entrambe nei piani nobili della classifica, anche lo scontro di maggior interesse è tra Villanova e Compagnia dell’Alberto, la prima guida con 6 punti (col Porto Corsini), la seconda insegue a 2 lunghezze ancora imbattuta.

Nel girone A, invece, il giudice sportivo ha sciolto la riserva su Marradese-Giovecca della 1ª giornata: dal 3-3 sul campo a 3-0 a tavolino, per una sesta sostituzione degli ospiti. Così la Marradese si aggiunge al terzetto di testa formato da Camerlona, Atletico Lugo e Saline Romagna ed è in casa di quest’ultima che giocheranno Bini e compagni.

Terza Categoria Ravenna (3ª giornata, ore 15,30). Girone A (domani): Atl. Lugo-R.l Mamante, Coyotes-L. Adriano, E. Mattei-Pol. Camerlona, S. Alberto-Cervia Utd U21, Sal. Romagna-Marradese, St. Azzurra-Atlas, Wild Bagnara-Giovecca. Classifica: Marradese, Pol. Camerlona, Atl. Lugo, Saline Romagna 6; R. Mamante 4; Atlas, Cervia Utd U21, Wild Bagnara 3; Giovecca, E. Mattei, S. Alberto 1; Coyotes, L. Adriano, St. Azzurra 0.

Girone B (domani): Faenza U21-Sp. Lugo. Domenica: Biancanigo-Vatra, Bisanzio-Jcr Juvenilia, Monti-P. Corsini, Prada-Sp. Castel Guelfo, Ulisse&Penelope-Conselice, Villanova-C. dell’Albero. Classifica: P. Corsini, Villanova 6; Faenza U21, Sp. Lugo, C. dell’Albero 4; Juvenilia, Vatra 2; Bisanzio, Biancanigo, Conselice, E. Monti, Sp. Castel Guelfo 1; Prada, Ulisse&Penelope 0.