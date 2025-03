Giovedì 20 alle 18 il primo incontro del Biciplan a Faventia Sales aperto a tutti

Prenderà il via il 20 marzo alle 18 presso Faventia Sales (via San Giovanni Bosco 1, Faenza) il

primo laboratorio del percorso partecipativo dedicato alla realizzazione del Biciplan di Faenza, un’iniziativa volta a coinvolgere attivamente i cittadini nella definizione del piano della mobilità ciclabile della città. L’incontro, intitolato ’Percorso Partecipativo Biciplan: scenari di piano per la città ciclabile’ sarà incentrato sull’analisi qualitativa della rete ciclabile esistente. I partecipanti saranno invitati a condividere la loro esperienza e a individuare le principali criticità e potenzialità delle infrastrutture ciclabili.

Il laboratorio si aprirà alle 18 con una introduzione al percorso partecipativo e agli obiettivi del Biciplan. Seguirà un lavoro in gruppi per un’analisi qualitativa della rete ciclabile. L’iniziativa si inserisce all’interno di un ciclo di quattro laboratori partecipativi finalizzati a costruire una visione condivisa del sistema ciclabile cittadino e a individuare interventi prioritari per la sua implementazione. La partecipazione è aperta a tutti, senza necessità di prenotazione o iscrizione. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito del Comune di Faenza (https://www.comune.faenza.ra.it/progetti/biciplan) o contattare gli organizzatori del percorso partecipativo (mobilita@romagnafaentina.it).