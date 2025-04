"Giovedì caotico, ma per poche ore"

Stefania Fabbri, che gestisce la Boulangerie di Nonna Iride in via IV Novembre, racconta: "In questi giorni, si sente dire che la visita di re Carlo e Camilla porterà visibilità e turismo. Io ci spero, ma non è scritto sulla pietra. Ravenna è già su tutti i telegiornali e lo sarà ancora di più. La speranza è che tutto ciò porti più movimento, perché negli ultimi mesi in centro non c’è stata molta vita. Io li aspetto a braccia aperte e mi auguro che aprano le porte a un turismo più consistente. Giovedì muoversi in centro sarà difficile e anche i commercianti potrebbero avere difficoltà, ma è un solo per un giorno, non mi sembra un sacrificio così grande se poi vedremo benefici".