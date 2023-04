Giovedì e venerdì lavori in via Pascoli

Il Comune di Faenza fa sapere che nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 aprile, dalle 8 alle 19, a seguito dei lavori di realizzazione del nuovo manto stradale in via Pascoli, tra via Santa Maria dell’Angelo e corso Mazzini, gli operai incaricati porteranno a termine l’intervento con il rifacimento della segnaletica orizzontale, verticale e l’installazione dei fittoncini.

Per permettere i lavori via Pascoli, nel tratto oggetto dell’intervento, sarà prevista la chiusura al transito. In caso di condizioni metereologiche avverse i lavori – conclude il Comune – potrebbero slittare a lunedì 24 aprile, negli stessi orari.