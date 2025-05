Giovedì si chiude la campagna della Verlicchi

La candidata sindaco per La Pigna, Veronica Verlicchi, invita tutti i cittadini di Ravenna alla cena di chiusura della campagna elettorale. L’appuntamento si terrà giovedi alle ore 20, presso il ristorante Barbé di Porto Fuori.

"La serata – spiega la lista civica– sarà un’opportunità per ripercorrere i momenti salienti della campagna elettorale e ascoltare le parole della candidata sindaco e dei candidati al consiglio comunale per La Pigna. Sarà inoltre un’occasione per discutere le proposte e le idee per il futuro di Ravenna".

"Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa intensa campagna elettorale – dichiara la Verlicchi – questa cena è un modo per condividere la nostra passione per Ravenna e per celebrare insieme il percorso che abbiamo intrapreso".

La cena è aperta a tutti i cittadini. Per info e prenotazioni inviare un messaggio al numero 350-0637988.