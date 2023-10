GiovinBacco a fin di bene: "Parte dell’incasso agli alluvionati"

Dal 27 al 29 ottobre a Ravenna scatterà l’ora di ‘GiovinBacco’, la festa del vino e cibo di Romagna che invaderà le quattro piazze del centro storico con centinaia di etichette, punti di ristorazione, assaggi, incontri e tanto altro. "Un’edizione nel segno della solidarietà post alluvione – spiega l’organizzatore Nevio Ronconi, presidente di Tuttifrutti –. L’utile della cena finale e il 50% dell’introito ricavato dalla vendita del vino donato dalle cantine aderenti nello stand in piazza del Popolo, gestito dal Lions Club Ravenna Bisanzio, sarà destinato al Fondo donazioni del Comune, a sostegno dei cittadini colpiti dal disastro".

In piazza del Popolo e in piazza Garibaldi, il pubblico potrà gustare i vini di Romagna, oltre a una selezione disSpumanti di Romagna metodo classico. In piazza XX Settembre, accanto allo stand di Slow Food, saranno in degustazione i vini italiani e regionali della ‘Guida Slow Wine’: i vini con la chiocciola in sintonia con la filosofia di Slow Food e i Vini quotidiani con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non mancherà una rassegna di vini naturali e rifermentati. Gli stand di degustazione resteranno aperti fino alle 23 ma, come di consueto, la consumazione dei taglianti potrà proseguire fino a mezzanotte nello stand di piazza Garibaldi dove i sommelier prolungheranno il servizio.

Piazza Garibaldi sarà dedicata alle cantine di Romagna a cui si aggiunge uno spazio dell’Associazione Anima dei tre colli di Brisighella. Non mancheranno anche gli stand artigianali di Cna con proposte di pasta fresca, piadina, pizza fritta, arancini e altre specialità. Piazza Kennedy si conferma la location dei punti di ristorazione di qualità con: Cucina del condominio, Griglia Filari – Borgo dei Guidi, Osteria Bartolini del Gran Fritto, Osteria La Campanara, ristorante Amarissimo, ristorante del Mercato Coperto Ravenna, Coop e la sua tavola. Presenti anche il vino sfuso della Cantina Spinetta, il Capanno dei Cannoli Siciliani e del Marsala con lo chef Paolo Pecorella, le birre artigianali, il mercatino con le bancarelle de ‘produttori a GiovinBacco’ e lo spazio con i prodotti delle quattro località di borghi più belli e alberghi diffusi, cioè Brisighella, Portico di Romagna, San Leo e Palazzuolo sul Senio. Si terranno diversi incontri, laboratori, chiacchierate tra Casa Slow Food in piazza XX Settembre e la Sala Spadolini della biblioteca Classense. In collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con 40 ristoranti del territorio, ritornerà anche quest’anno ‘Il piatto GiovinBacco’, ossia piatti a base di Sangiovese o abbinamenti di pietanze con bottiglie di Sangiovese, dal 20 al 29 ottobre. In occasione della cena finale il 30 ottobre alla Ca’ del Pino, sarà infine consegnato il premio ‘E’ bdòcc d’òr’ (il pidocchio o cozza d’oro) a Franco Chiarini, socio fondatore di Arci Gola.