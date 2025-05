Giro cicloturistico: un successo: "Peccato le iniziative coincidenti"

Con la benevola complicità del meteo, la 44° edizione del Giro Cicloturistico della Romagna, organizzato dalla Cicloturistica Baracca di Lugo e prova del Circuito Romagnolo e del Criterium Tricolore Uisp, ha fatto vivere ancora una volta una straordinaria giornata di sport e di festa ai circa 1400 cicloturisti giunti domenica a Lugo da diverse parti d’Italia. Anche se i disastri provocati dal maltempo hanno reso non percorribili alcune strade dell’Appennino, costringendo gli organizzatori a cancellare il percorso Gran Fondo che prevedeva il passaggio sul passo della Colla e su quello della Sambuca che era una delle ascensioni più impegnative e apprezzate, i tre percorsi rimasti hanno comunque dato modo ai ciclisti di divertirsi e di permettere a ognuno di sperimentare le proprie potenzialità. La giornata si è chiusa nella tendostruttura del Centro sportivo di Madonna delle Stuoie dove i ciclisti hanno partecipato al pasta party. A seguire, con la presenza di Luigi Pezzi, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Lugo, si sono svolte le premiazioni. Ggli organizzatori hanno ringraziato gli sponsor e i soci che con il loro lavoro volontario continuano a rendere possibile l’organizzazione di un evento che richiama a Lugo migliaia di cicloturisti, contribuendo a valorizzare la città. Non è mancata però una punta di amarezza per il fatto che, dopo 44 anni che il Giro della Romagna si svolge ai primi di maggio, da alcuni anni, nella stessa giornata e sempre sotto l’egida di Uisp, viene organizzato a Lugo un altro evento che richiama anch’esso migliaia di corridori non in bici ma a piedi. Ritenendo che "questo accavallamento, oltre a creare problemi di carattere logistico, finisce per depotenziare il contributo che sul piano della promozione della città e del territorio potrebbe invece maggiormente venire se le due iniziative non fossero coincidenti" dicono gli organizzatori.

lu.sca.