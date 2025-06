Giro di vite agli Speyer. La polizia denuncia e allontana gli irregolari

La Polizia non molla la presa sui giardini Speyer, un’area in zona stazione che richiede particolare attenzione per problemi di degrado e piccola criminalità. Lunedì e martedì, durante controlli congiunti tra agenti specializzati e Volanti della Polizia, sono stati individuati e denunciati un uomo nigeriano di 42 anni e un giovane tunisino di 18 anni. Entrambi si trovavano nei giardini Speyer, violando un divieto di accesso (Daspo urbano) imposto dal questore Lucio Pennella.

Proseguendo nell’intensificazione dei controlli sul territorio, la Polizia ha anche disposto l’espulsione di un tunisino di 53 anni, risultato non in regola con le norme di soggiorno in Italia. Dopo verifiche accurate delle Volanti e un’istruttoria dettagliata curata dall’Ufficio Immigrazione, è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione. Il Questore ha ordinato all’uomo di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Inoltre, la Divisione Anticrimine, collaborando strettamente con la Polizia Locale di Ravenna, ha avviato un’indagine che ha portato all’emissione immediata di un divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria e ai giardini Speyer per un uomo somalo di 34 anni. Questo individuo era stato sorpreso più volte nella stessa zona a comportarsi in modo non conforme al regolamento sul decoro urbano.

L’azione della Polizia fa parte di un piano più ampio di controllo del territorio. Questo piano è stato attivato per assicurare sicurezza e rispetto della legge in una zona cruciale della città, spesso scenario di comportamenti illeciti.