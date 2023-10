Giro di vite in centro. Niente alcol dalle 18 alle 8 nella zona di piazza Baracca

In attesa di estendere il divieto di bere alcol e altre bevande in tutto il centro storico, se non in bar e ristoranti, come annunciato dal vicesindaco Eugenio Fusignani, arrivano due ordinanze relative alla zona di piazza Baracca. Sono in vigore da oggi e lo resteranno fino al 31 marzo 2024 e il loro obiettivo, sottolinea Palazzo Merlato, è quello di migliorare il decoro e la vivibilità di piazza Baracca e delle strade limitrofe. La prima ordinanza prevede, dalle 18 alle 8 del mattino, per gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi, il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche, anche se effettuata tramite distributori automatici. Questo divieto non si applica nelle aree attrezzate e di pertinenza degli esercizi pubblici o degli esercizi artigianali. Anche per queste attività però vale il divieto di vendere alcolici da asporto, insomma chi entra in un bar per bere una birra, un bicchiere di vino o altro, dovrà poi berlo seduto a un tavolino o al bancone.

La seconda ordinanza prevede il divieto del consumo di alcolici in qualsiasi contenitore e quello del consumo di qualsiasi alimento e bevanda in bottiglie di vetro e lattine. Anche in questo caso il divieto non si applica negli spazi destinati alla somministrazione degli esercizi pubblici di somministrazione bevande e, dove siano regolarmente allestiti, negli spazi per il consumo sul posto degli esercizi commerciali e delle attività artigianali del settore alimentare. Le vie dove queste ordinanze sono in vigore sono viale Baracca, nel tratto compreso tra via Oberdan e piazza Baracca, piazza Baracca, porta Adriana e il tratto iniziale di via Maggiore, compreso tra porta Adriana e circonvallazioni via Fiume Montone Abbandonato e via San Gaetanino, e il tratto iniziale di via Cavour, compreso tra porta Adriana e le vie Gianbattista Barbiani e Manfredo Fanti.

Per le ordinanze sono ammesse deroghe in concomitanza con particolari eventi di interesse della cittadinanza, questo però solo dopo l’autorizzazione del sindaco e dopo aver consultato il comando di Polizia locale. Per entrambe la zona di applicazione è la stessa.

Sono inoltre vietati, nell’ambito della stessa area, il consumo di alimenti e bevande stazionando su scalinate, marciapiedi e arredi urbani; ed è inoltre vietato l’abbandono di bottiglie di vetro, lattine e contenitori in genere. Le sanzioni previste dalla prima ordinanza vanno da 150 a 450 euro; quelle previste dalla seconda da 200 a 500 euro. Le ordinanze arrivano in seguito ad alcuni episodi di violenza che si erano verificati nella piazza e nelle zone attorno, l’ultimo l’accoltellamento costato la vita a un uomo in via Cura, cominciato con una lite in viale Baracca.