Giro d’Italia in Romagna: le strade chiuse e come cambia la viabilità venerdì 17 maggio

Bassa Romagna, 13 marzo 2024 - Sono complessivamente sei (Cotignola, Bagnacavallo, Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Massa Lombarda e Conselice) i Comuni della Bassa Romagna nel cui territorio venerdì prossimo (17 maggio) transiterà la 13esima tappa (da Riccione e Cento) della centosettesima edizione del Giro ciclistico d’Italia.

Le modifiche alla viabilità

La lunga e coloratissima carovana, che renderà omaggio ai territori duramente colpiti dagli eventi alluvionali di un anno fa, comporterà la totale chiusura al traffico nella strada provinciale 8 via Naviglio a Cotignola, della Sp 253 San Vitale nei Comuni di Bagnacavallo, Lugo, Sant’Agata e Massa Lombarda e della Sp 610 Selice nel Comune di Conselice, da mezzogiorno circa fino al termine del suo passaggio, stimato per le 16. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale, verranno creati dei varchi per consentire l’attraversamento dei veicoli e dei mezzi di trasporto all’interno dei centri abitati.

Nel dettaglio:

- a Cotignola varco di attraversamento della Sp 8 Naviglio in via Madrara (direzione via Salara e viceversa);

- a Bagnacavallo varco di attraversamento della Sp 253 San Vitale in via Amendola (direzione via Campanelle e viceversa);

- a Lugo sono previsti tre varchi di attraversamento della Sp 253 San Vitale: in viale Europa (dall’intersezione con via Mentana all’intersezione con via di Giù con direzione viale Europa, e dall’intersezione con via di Giù all’intersezione con via Umbria in entrambe le direzioni); in via Mentana (direzione piazza Garibaldi e viceversa); in via Canaletto (direzione via Bonoli e viceversa);

- a Sant’Agata sul Santerno due varchi di attraversamento della Sp 253 San Vitale: alla rotatoria di via San Martino (direzione via Pedergnana Superiore e viceversa) e in via Belfiore (direzione via Fornace e viceversa);

- a Massa Lombarda varco di attraversamento della Sp 253 San Vitale in via Amendola (direzione via Cimitero e viceversa);

- a Conselice varco di attraversamento della Sp 610 Selice alla rotatoria di via Bisce, percorribile in entrambe le direzioni.

I divieti saranno opportunamente posizionati con apposita segnaletica e, dove necessario, sarà presente la Polizia Locale della Bassa Romagna o altre forze di polizia e personale volontario per fornire indicazioni di supporto. Inoltre, è prevista alle 13.45 circa in via Foro Boario a Lugo e alle 14.30 circa in piazza Foresti a Conselice, la sosta della carovana pubblicitaria del Giro.