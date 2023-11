‘Gironi Danteschi’ alla ex fontana

Nell’ambito della VIII Biennale del Mosaico contemporaneo 2023 -2024, stamattina alle 11 sarà inaugurato ‘Gironi Danteschi’, progetto di decorazione a mosaico della ex fontana della Rocca Brancaleone, realizzato dalla mosaicista Anna Agati con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e finanziato dall’associazione Amata Brancaleone, firmataria di un patto di collaborazione con il Comune di Ravenna per lo sviluppo della Rocca Brancaleone, monumento molto amato e frequentato. Nel 2020 la Giunta ha approvato il progetto per il recupero della Rocca Brancaleone e l’associazione Amata Brancaleone, essendo venuta a conoscenza che non era più recuperabile la funzionalità dell’acqua nella fontana, che sarebbe stata trasformata in un’aiuola, ha proposto a Comune e Soprintendenza di Ravenna, di realizzare un progetto artistico di decorazione a mosaico della struttura che richiama alla mente il tema dei gironi della Divina Commedia. Così è stata sottoscritta una convenzione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna per la realizzazione di un lavoro a mosaico dedicato all’opera del Sommo Poeta. La mosaicista Anna Agati ha realizzato il progetto, sviluppando il concept artistico sulle illustrazioni della Divina Commedia dipinte dall’artista William Blake. Il lavoro è stato realizzato dalla stessa Agati e dagli allievi dell’Accademia della Belle Arti di Ravenna, Lorenzo Baruzzi, Daniela Guzzinati, Anna De Luca, Parisa Dehghani e Marica Zanga. Per l’acquisto dei materiali necessari è stata fatta una raccolta fondi da 5mila euro.

Nella foto, la presentazione del progetto nel marzo scorso