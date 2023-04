Gita in bicicletta lungo il percorso dell’acquedotto

La bicicletta torna protagonista del prossimo appuntamento con Trail Romagna e domenica alle 9, si fa volano di cultura con ’Flumen aquaeductus’. Tra le storie di ’Ravenna città d’acque’ che l’associazione percorre ormai da dieci anni quella dell’acqua potabile e dell’acquedotto è uno dei capitoli più importanti. L’iniziativa, sostenuta dal Consorzio di Bonifica della Romagna, si avvarrà come guida della studiosa Paola Novara del Museo Nazionale che condurrà i partecipanti lungo il fiume acquedotto partendo dalla Torre Umbratica per risalire contro corrente fino a Forlì, dove il percorso si innesterà nella Diabetes Marathon, la manifestazione solidale dedicata ai bambini affetti da diabete mellito n.1. L’itinerario di 27 km (andata) segue l’antico percorso dell’acquedotto di Traiano le cui origini sono state individuate nella valle del Bidente. L’acquedotto, rigenerato durante il regno di Teoderico, con una diramazione lambiva anche Classe giungendo a Ravenna ed entrando in città attraverso Porta Gaza. La partenza sarà davanti alla Torre Salustra. Iscrizioni su www.trailromagna.eu