’Giubileo della speranza’: le iniziative organizzate dalla Diocesi

’Giubileo della speranza’: sono tanti gli eventi in programma nella della Diocesi di Faenza-Modigliana, che sarà impegnata in diverse attività. "Il periodo giubilare – spiega monsignor Mario Toso – vede la comunità cristiana e civica sollecitata a un impegno nella pace, nel pagare debiti ecologici e nei confronti dei paesi più poveri; questo Giubileo impegna tutta la diocesi innanzitutto con i pellegrinaggi in cattedrale dei vari vicariati ogni domenica di Quaresima". Oggi, 21 marzo verrà presentato il libro del vescovo ’Chiesa e Democrazia’ alle 20:45 nella Sala Giovanni Dalle Fabbriche, alla presenza di Stefano Zamagni, economista e già presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e Piero Schiavazzi, docente di Geopolitica Vaticana dell’Università degli Studi Link.

"Sono stato incaricato di preparare un testo per illustrare ai cattolici il pensiero dei pontefici circa la democrazia – afferma il vescovo – si deve ripensare alla presenza dei cattolici nel contesto politico contemporaneo". Da lunedì 24 a mercoledì 26 marzo 532 pellegrini della Diocesi di Faenza-Modiglina saranno a Roma per il pellegrinaggio giubilare, insieme alle Diocesi di Forlì, Bertinoro, San Marino Montefeltro e Imola.

"Il pellegrinaggio a Roma – dice don Tiziano Zoli, delegato diocesano per il Giubileo e presidente di Opero – è uno degli elementi identitari del giubileo; abbiamo voluto fare un pellegrinaggio insieme alle altre diocesi, perché vuole essere un’esperienza sinodale, un camminare insieme, per fare la stessa strada anche dal punto di vista spirituale".

Altro segno di speranza è senza dubbio il servizio della Caritas Diocesana, che ha appena inaugurato anche i locali rinnovati del dormitorio maschile e del centro diurno Caritas.

"Come Caritas – dice il direttore don Emanuele Casadio – abbiamo deciso di fare una raccolta viveri per chi si rivolge al centro di ascolto diocesano il 29 marzo dalle 8 alle 17 in quattro supermercati di Faenza: Conad Arena, Conad Le Cicogne, Conad La Filanda, LIDL; vogliamo cercare di incrementare il magazzino che è sempre vuoto, il banco alimentare non riesce a garantire alimenti per tutti; abbiamo anche messo in campo aiuti psicologici per le persone colpite dall’alluvione, come il percorso di ’Mindfulness’ a cura della dottoressa Graziana Servadei e quello di Arteterapia a cura della dottoressa Federica Ronchi, che si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio a Faenza e Bagnacavallo".

Le iscrizioni ai percorsi, a partecipazione gratuita, sono aperte fino al 28 marzo. Continua, inoltre, lo sportello di microcredito per persone, famiglie, piccole imprese residenti nella diocesi di Faenza-Modigliana colpite dagli eventi alluvionali o franosi, che possono accedere ad un prestito bancario fino a 5000 euro.

