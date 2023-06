Giugno 1981, in due giorni 230 millimetri di pioggia

Per tutti gli anni Ottanta, in occasione di forti e persistenti temporali (oggi si definirebbero ‘bombe d’acqua’, ma allora sul Carlino li chiamavamo ‘maree d’acqua’) molte strade del centro di Ravenna si allagavano, come via Beatrice Alighieri giusta la documentazione offerta dalla foto scattata il 21 giugno 1981. In 48 ore su Ravenna caddero 230 millimetri di pioggia quando a maggio se ne erano registrati 44. All’epoca, peraltro, alla copiosità delle precipitazioni si aggiungeva il problema di fondo (poi risolto): forte subsidenza e inadeguatezza delle fogne (rifatte entro la fine secolo).

A cura di Carlo Raggi