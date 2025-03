Giulia, ’Io che amo solo te’

Alle 18.30 di oggi, presso il Nove100 Caffè a Faenza, Giulia Argnani presenta la sua graphic novel ’Io che amo solo te’. Dialogherà con l’autrice Daniele Scarazzati.

Descritto dall’autrice come un percorso complesso e appassionante, la storia narrata nel libro affronta – con garbo e sensibilità – tematiche universali come la conclusione di una relazione e il coraggio di mettersi in gioco per difendere i propri sogni. Un viaggio “on the road” con protagonisti due giovani che pensano di avere le risposte. Ma non hanno fatto i conti con il passato.

Giulia Argnani vanta una lunga esperienza nel mondo del fumetto, che l’ha portata a collaborare con case editrici di prestigio come Mondadori, Tunuè, Coniglio Editore, ELI Edizioni, Freebooks e Edizioni BD.

Da ricordare inoltre numerose sue collaborazioni come storyboard artist per agenzie pubblicitarie e progetti d’animazione, tra cui le serie Puffins e Arctic Friends, prodotte da Iervolino Entertainment.

Durante l’incontro di oggi pomeriggio sono previsti interventi musicali a cura di Eleonora Fiorentini, voce, e Luca Nenni, chitarra.

Il Nove100 Caffè si trova a Faenza in corso Mazzini 69/A. Per informazioni contattare lo 0546-681014