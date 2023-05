Giulia Marchi espone da Monogao21

Alle 18 di oggi inaugura, presso la galleria Monogao 21 in via Alberoni 5 a Ravenna, la mostra ‘Corrispondenza dal signor F.’ di Giulia Marchi, realizzata in collaborazione con Labs Contemporary gallery. Sarà visitabile fino a metà giugno dal venerdì alla domenica dalle ore 18 alle 21.

Si tratta di un progetto di perfetto equilibrio fra letteratura, filosofia e arti visive. Ventuno erano le lettere che Nietzsche invia a diversi personaggi dal suo soggiorno a Torino alla fine dell’Ottocento e ventuno sono i moduli che Giulia Marchi propone imprimenso sulla carta una sua visione di quella corrispondenza, ultima testimonianza scritta del filosofo tedesco. Soffermandosi sul bianco delle opere si ha come l’impressione che l’occhio sia strada diretta e privilegiata verso la ricerca del sapere.