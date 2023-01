Giulia Menichetti da Ravenna a Boston per svelare i segreti di cibo e salute

Giulia Menichetti

Ravenna, 15 gennaio 2023 - Avere idee e trovare soluzioni per realizzarle, spinta da una curiosità tanto precoce quanto inesauribile da indurla, alle elementari, a pensare come descrivere matematicamente la nascita del cosmo. Con tali premesse il futuro professionale di Giulia Menichetti non poteva essere che quello che oggi, a 36 anni, la vede docente alla Harvard Medical School e capo equipe di ricerca al Network Science Institute di Boston dove ha ideato e lavora al progetto F oodoma con l’obiettivo di trasformare la scienza dell’alimentazione in una scienza esatta attraverso il sequenziamento dei componenti dei cibi e scoprire gli ‘ultra processati’ e comprendere come interagiscono tra di loro e con il nostro Dna. La finalità ultima è quella di individuare i cibi con impatto zero sulle malattie, a partire da quelle cardiovascolari. Gli Usa sono da tempo la sua seconda patria e lo stanno per diventare anche per il marito, il ravennate Rudy Gatta, vulcanico cultore delle tradizioni e del dialetto romagnolo, attore, podista e consigliere comunale del Pd. Lei è una scienziata e la scienza presuppone curiosità per le cose del mondo. Come nasce questa curiosità? "Probabilmente era latente, dentro di me. A farla emergere sono stati i miei insegnanti". Cominciamo dalle...