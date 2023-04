Giulia Orioli 101 anni

Un secolo più uno: il 17 aprile la signora Giuliana Orioli di Russi, che tutti conoscono come ’Giulia’, ha festeggiato 101 candeline assieme ai figli. A porgere gli auguri da parte di tutta la cittadinanza di Russi e dell’amministrazione comunale è stata la vice sindaca, Grazia Bagnoli. "Abbiamo trascorso un piacevole momento in compagnia – racconta la vice sindaca –. Giulia mi ha parlato dei suoi desideri (vorrebbe poter continuare ad andare in bicicletta) e dei suoi hobby, tra cui il canto. Ringrazio la famiglia per l’accoglienza calorosa".