Chi era Giulia Valgimigli, la forlivese travolta dal treno a Pinarella: “Sempre sorridente”

Ravenna, 26 settembre 2025 – Lo striscione è comparso ieri pomeriggio, fuori dallo stadio: “Ciao Giulia”. È il tributo dei tifosi del Forlì calcio a Giulia Valgimigli, la giovane di 25 anni morta mercoledì sera a Pinarella. A Forlì infatti, dove viveva, ha lavorato fino a poche settimane fa nel bar e ristorante fast food Serial burgher, all’interno dello stadio Morgagni: i tifosi biancorossi la conoscevano bene ed è stata per tutti un colpo al cuore. E così verso le 16.30 è comparso lo striscione, appeso proprio sulle pareti dello stadio accanto al locale da gestori ed ex colleghi. Tutti, compresi i clienti, hanno poi osservato un minuto di silenzio per esprimere il lutto per la morte di Giulia.

La ragazza aveva frequentato la scuola professionale Enaip di Forlì e poi aveva lavorato in diversi bar, tra cui il Partenope, in centro. “Sei stata una parte importante della nostra famiglia e rimpiango ogni istante – è il ricordo del titolare sulla pagina Facebook del locale –. Eri carica, adrenalina pura, sempre sorridente. Ti sei fatta voler bene da tutti e ci hai lasciati senza parole”.

Uno striscione per Giulia: "Sempre sorridente"

Da qualche settimana la giovane si era trasferita a Pinarella, all’interno di un camping, dove risiedeva temporaneamente col ragazzo con cui si trovava mercoledì sera al momento della tragedia, forse il suo fidanzato. Il giovane ha lavorato come bagnino fino a pochi giorni fa sulle spiagge di Cervia e ultimamente residenti e commercianti della zona della Malva sud, vicino a dove è avvenuto l’incidente, lo avevano visto passare, talvolta con la giovane. Qui infatti vive un amico del ragazzo, bagnino come lui, presso il quale aveva anche trascorso alcune notti di recente, in occasione di ’Ironman’. A Pinarella tutti sono sconvolti per la notizia.

“Assurdo morire così, mi unisco al cordoglio della famiglia – dice Luca Santini Simoncelli, titolare del beer shop Bricriu –. Ieri sera (mercoledì, ndr) i nostri clienti erano seduti qui fuori e da qui la ferrovia si vede. Il treno era fermo e abbiamo iniziato a chiederci cosa fosse successo: se un incidente o un guasto alla linea. Poi i clienti che arrivavano hanno iniziato a parlare di un’ambulanza e poi di una persona coperta da un telo. Ci sono rimasto male. Qui vengono tanti ragazzi, studenti, giovani adulti...”. Anche al bar poco lontano tanti parlano di quello che è successo: “La ragazza non la conoscevo – dice la barista –, è una tragedia”.