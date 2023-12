Giulia Vestri e gruppi emergenti al Piccadilly di Faenza

Natale speciale con ’Faenza rock’ questa sera al Piccadilly di Faenza con nove band che si sfidano. A chiudere la serata sarà Giulia Vestri, vincitrice del Premio Pigro. Gli artisti emergenti premiati hanno partecipato al progetto Trans-Mei realizzato dal Mei con la Regione grazie alla legge sulla musica.

Sul palco si avvicenderanno i Dive to Die, New Drops, The G5 Project, Fratelli & Margherita, Bubbas Brigada, Temperie, IN - Depth, Hidden Wolf, Apeyros. Vestri ha appena vinto in duo il Premio Pigro dedicato a Ivan Graziani. Una super giuria qualificata stabilirà il vincitore del 2023. Inoltre potrà votare anche il pubblico per premiare la band con più voti del pubblico. Tutto in via Cavour, al Piccadilly, dalle 21.