Giuliano Todeschini, l’ultimo anarchico

Alla cerimonia del ‘Faentino lontano’ del giugno 1984 intervenne il celeberrimo Giuliano Todeschini, versatile personaggio faentino, titolare della più antica ferramenta (in pieno centro, in corso Mazzini 9-11, chiusa nel dicembre del 1992), musicista e contrabbassista eccezionale, fine dicitore, fondatore dell’orchestra ‘Faenza Swinger’, attore e, soprattutto, come ci teneva a sottolineare, l’ultimo anarchico! Fra i film in cui Todeschini recitò, ‘Il presidente del Borgorosso’ con Sordi, ‘I pugni in tasca’, ‘La ragazza di latta’ di Aliprandi e altri. Morì a 78 anni, nell’agosto del 2001.

A cura di Carlo Raggi