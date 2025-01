’Giulio Cesare’, replica pomeridiana all’Alighieri

Oggi alle 15.30 al teatro Alighieri replica del nuovo allestimento del ’Giulio Cesare’ di Händel, con la regia di Chiara Muti e Ottavio Dantone alla direzione di Accademia Bizantina, per la Stagione d’opera 2025 (biglietti da 15 a 45 euro. Under 18: 5 euro).

In uno spazio metafisico, le cui tinte ricordano l’oro delle sabbie e dei metalli preziosi d’Egitto e degli enigmatici volti delle maschere dei faraoni, il ruolo di Giulio Cesare è affidato a Raffaele Pe, mentre Cleopatra è Marie Lys. Delphine Galou veste i panni della moglie di Pompeo, Cornelia, Tolomeo, fratello e rivale di Cleopatra per il trono d’Egitto, è Filippo Mineccia. Completano il cast Davide Giangregorio come Achilla, Federico Fiorio come Sesto, Andrea Gavagnin come Nireno e Clemente Antonio Daliotti come Curio.

Firma le scene Alessandro Camera, mentre Tommaso Lagattolla cura i costumi e Vincent Longuemare le luci.