Giunta e consigli di zona, firmata l’intesa

Novità nella formazione dei Consigli di Zona che si sono insediati alla fine dello scorso anno. È stato approvato il ’Patto di collaborazione tra Giunta e Consigli di zona’ che definisce procedure operative, efficaci ed efficienti relative all’azione e alla collaborazione tra le parti con l’obiettivo di assicurare un rapporto strutturato tra giunta, consigli, servizio Partecipazione e comunicazione, servizi comunali e cittadinanza. Una delle novità è la Conferenza dei Consigli di Zona, organo di sintesi strategica tra conoscenza amministrativa e intelligenza territoriale, composto da tutti i presidenti dei consigli di zona e da un componente politico-tecnico dell’amministrazione comunale.

Mentre l’Amministrazione conosce le criticità generali del territorio, i consigli di zona apportano il valore insostituibile "della rilevanza comunitaria - ovvero la capacità di stabilire quale peso abbiano le questioni per la vita quotidiana delle persone". La Conferenza è il momento in cui si costruisce una gerarchia condivisa delle priorità, dove l’analisi amministrativa si incontra con la sensibilità territoriale per produrre decisioni più efficaci e legittime. Altra grande novità che risponde ai cambiamenti climatici è l’integrazione dei consigli di zona con la protezione civile. L’obiettivo è trasformare in consigli di zona "in antenne territoriali attive che non si limitano a ricevere e diffondere informazioni, ma contribuiscono al miglioramento continuo del sistema di protezione civile attraverso l’apprendimento dall’esperienza".

Il valore aggiunto consiste nella capacità di osservazione ravvicinata durante le emergenze e nella restituzione di feedback qualificato che consente al sistema comunale di evolversi. I referenti dei consigli, vivendo il territorio quotidianamente, possono cogliere aspetti dell’emergenza che sfuggono alla visione centralizzata del Coc - Centro operativo comunale, contribuendo a rendere il sistema più efficace.

I consigli, attraverso la struttura operativa, potranno svolgere un ruolo di ‘megafoni’ di informazioni validate ed ufficiali, trasmesse dal Coc e dalle strutture di Protezione civile, verso il territorio. Potranno, così, cooperare per diffondere le misure di autoprotezione e la cultura di protezione insita nelle azioni di Protezione Civile. Resta confermato il momento democratico per eccellenza dei Consigli di Zona, e cioè l’assemblea dei cittadini di zona in cui la comunità di zona fa il punto sulla propria condizione e decide collettivamente le priorità d’azione. Non è una semplice consultazione, ma un processo decisionale comunitario che produce mandati operativi per il consigli di zona e input strategici per l’Amministrazione.

Ilaria Bedeschi