"Giunta incapace di gestire il tema della sicurezza"

La chiusura del Methiu’s Caffè di Piazza Caduti per 15 giorni, con provvedimento del Questore per ragioni di ordine pubblico, in quanto locale frequentato da pregiudicati che minano la sicurezza della zona, evidenzia ancora una volta la totale incapacità di Palazzo Merlato di prevenire e gestire il problema sicurezza nella nostra città. A dirlo sono l’avvocato Patrizia Zaffagnini, neo coordinatrice per il comune di Ravenna di Fratelli d’Italia, e Nicola Grandi, candidato sindaco della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna.

"Palazzo Merlato si rende conto che per garantire sicurezza servono misure che vanno oltre un sistema di videosorveglianza, dove nessuno interviene in tempo reale, e di illuminazione delle strade?", ragiona Grandi. "La chiusura del Methiu’s Caffè è una vergogna perché dimostra che Palazzo Merlato non è assolutamente in grado di garantire la sicurezza", termina Zaffagnini.