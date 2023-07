"Giunta più ’morbida’ con la sala slot nel circolo Pd"

Sulle sale slot, la giunta Pd di Michele de Pascale e l’amministrazione hanno un "atteggiamento equivoco". A dirlo è la lista civica La Pigna. "Accade infatti, che nel circolo Pd di Fosso Ghiaia, gestito da una ditta individuale cinese, venga attivata una sala slot", si legge in una nota. "Fin qui nulla di illecito, se non fosse che il Circolo si trova ad una distanza minima dal primo luogo sensibile inferiore a quella tollerata e che pertanto, in virtù della normativa regionale, non possa restare aperta". Per inquadrare la vicenda, bisogna tornare all’11 novembre 2020, quando il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) del Comune, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento, "notifica via pec al gestore della Sala Slot ospitata presso la sede del circolo Pd, il provvedimento di chiusura". Il provvedimento "incarica il Comando della Polizia Locale al controllo e all’esecuzione di quanto disposto dallo stesso. Il 7 marzo 2023, avendo appurato che l’esercizio continuava la propria attività, il Dirigente del Suap firma una disposizione con la quale si incarica la Polizia Locale di dare immediata esecuzione al provvedimento di chiusura emesso 3 anni prima".

Ciò che "balza subito all’occhio è come sia stato possibile che in 3 anni la Polizia Locale - articolazione della stessa amministrazione - non si sia presa la briga di accertarsi se l’attività all’interno del circolo Pd di Fosso Ghiaia, fosse cessata. L’unica verifica fatta é datata 2 gennaio 2023, ma non ha prodotto alcun esito. Perché la Polizia Locale non ha provveduto a chiudere seduta stante la sala giochi nel circolo Pd di Fosso Ghiaia?". I gestori della sala slot chiedono di effettuare una misurazione congiunta, che dà esito ’positivo’ (per i gestori stessi): la loro attività si trova a 522 metri dal luogo sensibile (la scuola primaria). Tre anni prima la distanza era inferiore a 500 metri. Per i civici sarebbe un "inaccettabile trattamento disparitario nei confronti dei gestori di altre sale giochi".