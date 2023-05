Giunti quasi 29mila coupon da tutta la provincia

È Franco Gallamini del Bar Rita di Ravenna il miglior barista della provincia. Il titolare dello storico ritrovo situato in via Ravegnana all’ingresso della città, ha sbaragliato la concorrenza, classificandosi al 1° posto con 5.142 tagliandi. Complessivamente, l’iniziativa del Carlino, realizzata in partnership con Granonero e Confcommercio, nata per far votare ai lettori il miglior barista di Ravenna e comprensorio, è stata un vero e proprio successo. Lo dicono i numeri. Sono stati infatti 28.292 i tagliandi complessivamente giunti in redazione, per votare ben 85 baristi, dislocati su tutto il territorio provinciale, da Ravenna a Faenza, da Lugo a Russi, fino a Cervia, Fusignano, Riolo Terme, Massa Lombarda, compresi i lidi, come Lido Adriano. Marina di Ravenna, Porto Corsini, o le frazioni, come San Pietro in Trento, San Romualdo, Mezzano, Borgo Faina, Sant’Alberto, Barbiano e Cotignola. Franco Gallamini, come detto, ha preceduto tutti. Al secondo posto si è classificato Davide Bellini, del Bellini caffè di piazza del Popolo a Faenza, capace di raccogliere 3.435 consensi da parte dei propri clienti. Sul gradino più basso del podio si è classificato Danilo Conficoni, della Boutique del caffè di via Bassano del Grappa a Ravenna, con 3.033 tagliandi raccolti. I primi 3 classificati riceveranno una targa con i loghi degli organizzatori, che sarà realizzata a cura di Ascom. Granonero offrirà al 1° una cena per due persone al Tribeca, in via Trieste, a Ravenna, e 5 kg di caffè Granonero; il 2° e 3° vinceranno un apericena ciascuno per 2 persone nello stesso locale e quattro confezioni di caffè Speciale Home Selection Granonero.

Il nostro quotidiano regalerà ai tre vincitori un Wireless Charger brandizzato Carlino per smartphone. Ad animare la contesa lungo tutta la durata dell’iniziativa del nostro giornale sono stati anche tutti gli altri baristi, capaci di dar vita ad una avvincente corsa al coupon. Al 4° posto si è classificata Hanna Aleshchyk del Conte Max di via di Roma a Ravenna con 2.250 tagliandi. Al 5° posto, Magdalena Lipiec del Caffè Mazzini, di via Giuseppe Mazzini, sempre a Ravenna, con 2.040 tagliandi. Al 6° posto, ecco Antonella Di Meglio di Crema & Cioccolato, in via Galilei a Ravenna, con 1.756 tagliandi. Al 7° posto Fabio Diversi, del Caffè del Corso di corso Matteotti a Riolo Terme, che ha racimolato 1.657 tagliandi. All’8° posto Simone Huang, del Caffè Farini di piazza Farini a Russi che è entrato in classifica con un colpo di coda nelle ultime settimane, raggiungendo la quota di 1.500 tagliandi. Al 9° posto, ultima con oltre mille coupon, si è classificata Monica Babini del Buddha Bar di via Garibaldi a Fusignano, capace di farsi votare da 1.064 clienti e lettori del Carlino.