Giuseppe Albanese, un recital pianistico all’Alighieri

Apparso più volte sulla scena ravennate, da ’Ravenna Musica 2020’ alla prima edizione delle ’Notti trasfigurate’ al Museo Nazionale nel 2024, torna stasera nella città bizantina il pianista Giuseppe Albanese. Alle 21 salirà nuovamente sul palcoscenico del teatro Alighieri, anche questa volta su invito dell’associazione Mariani per la stagione ’Ravenna Musica’.

Albanese, dopo la vittoria di diversi premi tra cui il Premio Venezia assegnato all’unanimità da una giuria presieduta da Roman Vlad e il ’Premio speciale per la miglior esecuzione di musica contemporanea’ al Concorso ’Ferruccio Busoni’ di Bolzano, nel 2003 vince il primo premio al ’Vendôme prize’, con la giuria presieduta da Sir Jeffrey Tate, definito da Le Figaro "il concorso più prestigioso del mondo attuale". Dopo questi riconoscimenti, la carriera del pianista calabrese è decollata vertiginosamente, meritandosi l’apprezzamento della critica internazionale. Il programma che proporrà stasera prevede la ’Sonata in Si bemolle maggiore op. 106’ di Felix Meldelssohn scritta nel 1827 e la ’Sonata n. 1 in Do maggiore op. 24’ di Carl Maria von Weber del 1812.

La seconda parte sarà dedicata a composizioni spagnole: ’Rapsodia spagnola’ di Franz Liszt, due brani di Enrique Granados ’Los requiebros’ e ’Quejas o la maja y el ruiseñor’ appartenenti alla raccolta ’Goyescas’, due brani di Isaac Albeniz, ’Triana’ e ’Navarra’ facenti parte della suite per pianoforte ’Iberia’ composta tra il 1905 e il 1909. In chiusura ’Capriccio spagnolo’ del compositore polacco Moritz Moszkowski.

Prezzi dei biglietti da 5 a 30 euro a seconda del settore e dell’età. Info: teatroalighieri.org, angelomariani.org