Giuseppe Conte a Faenza. La donazione dei 5 Stelle

Giuseppe Conte è arrivato ieri mattina a Faenza per una visita al deposito dei giardinieri comunali, in particolare al parco mezzi che il Comune ha potuto riacquistare grazie alla donazione da 280mila euro fattagli dal Movimento 5 Stelle, provenienti dal fondo costituito dalle restituzioni di parte degli stipendi di deputati e senatori (il totale delle donazioni in quel frangente toccò i due milioni e 80mila euro). L’ex-premier, accompagnato fra gli altri dal senatore Marco Croatti, dal sindaco Massimo Isola, dall’assessore alla Protezione civile Massimo Bosi e dal consigliere comunale Marco Neri, ha voluto ricordare come le donazioni siano ad oggi una delle poche fonti di ossigeno che le amministrazioni comunali e gli alluvionati hanno ricevuto nel corso degli ultimi due anni. "Le famiglie non hanno avuto quasi nulla né in termini di ristori né sul fronte delle certezze – ha evidenziato il leader del Movimento 5 Stelle – il tutto quando una città come Faenza ha dovuto affrontare già tre alluvioni".

Il magazzino, posto proprio tra il quartiere devastato dalla piena di via Lesi e il fiume Lamone, fu letteralmente sommerso dalle acque del fiume: considerando l’impossibilità di trovargli una nuova sede, rimarrà al suo posto: l’amministrazione sta riflettendo su eventuali strumenti di difesa. Conte è poi intervenuto sul tema dei prossimi referendum, ribadendo la posizione dei pentastellati in favore di quattro sì per i quesiti sul lavoro e della libera scelta per quello sulla cittadinanza, e criticando l’invito delle forze di maggioranza all’astensione. Parole severe, nei confronti del governo, anche per il rifiuto delle forze di maggioranza di alzarsi in piedi nell’aula di Montecitorio in ricordo delle vittime del massacro di civili in corso a Gaza.

Filippo Donati