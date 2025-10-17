Giuseppino Zuccoli morto sul lavoro al porto travolto da un camion

Ravenna, 17 ottobre 2025 – Un tragico incidente sul lavoro si è verificato ieri mattina al porto di Ravenna, nel piazzale del terminal inerti del Gruppo Sapir, dove un autotrasportatore ha perso la vita travolto da un camion. La vittima è Giuseppino Zuccoli, 67 anni, residente a Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino.

L’uomo era sceso dal proprio mezzo quando è stato investito da un camion appartenente a un’azienda di Sassuolo che opera nello scalo. L’infortunio è avvenuto intorno alle 6.30, all’inizio del primo turno di lavoro per il carico e lo scarico di argilla. Zuccoli era socio della Cooperativa Trasporti Fossombrone, dove lavora anche il figlio. Immediati i soccorsi del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto anche polizia, medicina del lavoro, Ausl. Il terminal è stato chiuso e la dinamica dell’accaduto è oggetto di accertamento da parte delle autorità. Profondo il cordoglio espresso dai vertici di Sapir, il presidente Riccardo Sabadini e l’amministratore delegato Mauro Pepoli: “È una tragedia immensa - dichiarano –, il nostro primo pensiero va alla famiglia della vittima alla quale ci stringiamo, esprimendo le più sentite condoglianze. È un dramma per tutti ed esprimiamo vicinanza anche all’autista dell’altro mezzo coinvolto”.

La società sta collaborando fin dalle prime ore con le autorità competenti per fornire ogni informazione utile sull’incidente. “Per noi, da sempre – concludono Sabadini e Pepoli – la sicurezza è la prima delle priorità, il valore di riferimento imprescindibile di ogni nostro operato”. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco Alessandro Barattoni, che ha definito il fatto “inaccettabile”. Il primo cittadino ha sottolineato la necessità di accertarne le cause e ha invitato istituzioni e imprese a “fare un salto di qualità” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché nessuno debba più “uscire di casa per lavorare e non fare ritorno”. La parlamentare Ouidad Bakkali (PD) ha invocato un deciso intervento politico e normativo, con un nuovo Testo Unico sulla sicurezza, procedure di carico e scarico più rigorose e maggiore formazione. “La sicurezza – ha affermato – non è un costo ma un dovere morale e collettivo: il lavoro deve tornare a essere luogo di dignità, non di morte”.

Lo scalo si è stretto attorno alla famiglia della vittima. Il commissario dell’Autorità Portuale, Francesco Benevolo, ha manifestato il proprio cordoglio a tutta la comunità portuale, drammaticamente colpita da quanto accaduto: “Il nostro impegno continua, incessante e determinato, per rafforzare, sempre e con ogni mezzo possibile, tutte le azioni e le procedure finalizzate a innalzare strutturalmente i livelli di sicurezza del lavoro attraverso, l’informazione, la prevenzione, la formazione, l’organizzazione e il controllo”.