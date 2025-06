Ucciso dal tumore e dalle medicine alternative, la madre: “Giustizia per Massimo”

Ravenna, 26 giugno 2025 – I sentimenti che in questi giorni prova Gabriella Sarti sono contrastanti. Suo figlio, Massimo Mariani, il 15 giugno del 2023 è morto di una rara forma di tumore che, negli ultimi tempi, aveva deciso di curare con un metodo alternativo alla medicina tradizionale. Le tre persone che all’epoca lo convinsero a fare questa scelta sono state al centro di un’indagine, appena conclusa, per truffa aggravata in concorso da circa 20mila euro e per morte come conseguenza di altro reato.

Signora Gabriella, qual è il suo stato d’animo in questo momento? "Sto malissimo, sono devastata e allo stesso tempo contenta che si sia arrivati a questo punto. La prospettiva dell’inizio di un processo mi conforta, mi dà energia e speranza perché da subito ho pensato che Massimo dovesse avere giustizia".

Come sono stati questi ultimi due anni? "Provo un dolore continuo, quotidiano come se fosse appena successo. Ho fatto di tutto per smuovere le coscienze, per rendere pubblica la storia di mio figlio, perché servisse ad altre persone che si trovano in condizioni di profonda debolezza e rischiano di cadere nello stesso tranello. Come è accaduto a lui. C’è chi si vergogna quando capisce di essere stato raggirato e non denuncia. Invece bisogna farlo, sono questi i motivi per cui ho deciso di espormi".

Ha mai avuto paura di ritorsioni? "All’inizio sì. Dopo l’uscita degli articoli sui giornali, dopo che siamo andati in televisione ho ricevuto strane telefonate. Non mi sentivo tranquilla, ora però non ho più paura".

Perché? Cos’è successo? "Mi sono accorta di non essere sola. Gli amici di Massimo non mi hanno mai lasciata, li sento vicini ogni giorno. Anche le forze dell’ordine mi hanno aiutata tanto, non si sono limitate al loro lavoro, a raccogliere le denunce. Sono andate oltre, ho incontrato tanta umanità. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e continuano a farlo, anche tutti i mezzi di informa zione che hanno dato spazio alla storia di Massimo".

Se si arriverà al processo assisterà alle udienze? "Sì, a tutte. Mi piacerebbe realizzare delle magliette con su scritto ’Giustizia per Massimo’. Vorrei che in quei giorni in tribunale le indossassero tutte le persone che ci sono state vicine, a partire dai suoi amici. Lo ricordano sempre, come se fosse ancora qui. Il mio desiderio è questo: mantenere viva la sua memoria".