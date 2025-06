"Giusto diminuire il traffico"

"Io sono a favore della corsia preferenziale – spiega Tommaso Bartocci, ravennate che nel weekend frequenta il lido – ma a patto che il parcheggio scambiatore continui ad essere gratuito anche nei prossimi anni. È giusto voler diminuire il traffico e favorire una mobilità più sostenibile e per questo lo scambiatore deve rimanere gratuito, altrimenti tutti smetterebbero di usarlo. Io credo che la misura sia giusta, ma che si possa ancora migliorare. Ad esempio, non sarebbe male avere dei bagni pubblici e qualche zona d’ombra per le persone che aspettano allo scambiatore. Poi, servirebbe una tabella con gli orari, in modo da sapere sempre tra quanto passerà il navetto".