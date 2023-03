Glaucoma, stamattina uno screening gratuito

In occasione della settimana mondiale del glaucoma è stato organizzato per la giornata di oggi, dalle 9 alle 13 all’ospedale di Faenza uno screening gratuito finalizzato alla prevenzione di tale malattia. "Si tratta di una malattia del nervo ottico piuttosto subdola – spiega il dottor Corrado Gizzi, medico dell’oculistica di Faenza e Forlì –, perché non dà segni nelle fasi iniziali ma procura danni pesanti nelle fasi avanzate. Il danno consiste nella perdita progressiva del campo visivo".

In particolare proprio a causa della progressività nell’avanzamento della patologia "il soggetto non se ne accorge immediatamente, ma se ne accorge solo quando il campo visivo è compromesso, e può essere già tardi. La stragrande maggioranza delle persone colpite da glaucoma proprio per questo motivo non sanno di esserlo nelle fasi iniziali".

Eppure, individuare il glaucoma per tempo è possibile, come spiega il dottor Gizzi: "L’unico modo è farsi vedere dall’oculista, che ha competenze per misurare la pressione. La testa del nervo ottico infatti è visibile quando si dilata la pupilla. Il principale fattore di rischio è l’età. Più invecchiamo più siamo vulnerabili e per questo sottoporsi allo screening è una buona abitudine per intercettare la malattia e intervenire per tempo salvando così il campo visivo".