Gli 80 anni di Legacoop: "Queste le nuove sfide"

Mercoledì, al teatro Socjale di Piangipane, si sono svolti in contemporanea tre eventi di rilievo per Legacoop Romagna: l’assemblea annuale, che ha consentito di mettere a punto il piano di lavoro e gli obiettivi per il 2025, l’assemblea di metà mandato, partendo dal Piano strategico votato nell’assemblea congressuale del 23 febbraio, e l’avvio delle celebrazioni per l’80simo della presenza di Legacoop in Romagna.

Ma a Piangipane Legacoop Romagna ha anche colto l’occasione per fare il punto con il Presidente della Regione Michele de Pascale, a poche settimane dal suo insediamento, davanti a una sala gremita da più di 200 cooperatori e da tantissimi esponenti istituzionali. "Abbiamo posto al centro della nostra elaborazione alcuni temi – spiega il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi –. Il lavoro che cambia, tra la difficoltà di tante imprese cooperative a reperire personale, le sfide dell’Intelligenza Artificiale e le dinamiche salariali insufficienti. I dazi, che aumentano l’instabilità in un contesto internazionale già difficile. Le dinamiche demografiche, che impongono di ridisegnare, in fretta, l’organizzazione della nostra rete d’impresa, ma anche il nostro ruolo e contributo nella rete dei servizi sanitari e socio-sanitari pubblici, che andrà rivista. Rappresentiamo, infatti, un valore di comunità ed identitario assoluto, ma indebolito dal mancato riconoscimento degli aumenti dei Ccnl da parte delle stazioni appaltanti, in particolare proprio per quanto riguarda il settore i servizi. Infine, la necessità di ridisegnare i processi di sviluppo del nostro territorio e di metterlo in sicurezza dai pericoli evidenziatisi durante le alluvioni".

Sanità pubblica, welfare, diritto alla casa, contrasto al dissesto idrogeologico e capacità di rafforzare il peso economico della Romagna sono i cardini su cui Legacoop ha chiesto di concentrare l’azione della nuova giunta regionale. "Pensiamo – conclude Lucchi – che occorra partire da alcuni punti fermi, quali il pieno sviluppo delle potenzialità del porto di Ravenna, anche a partire dal suo essere, nell’ambito della nuova Zona logistica semplificata, porto dell’intero sistema d’impresa della Regione. Ma pensiamo anche alla capacità di concretizzare la costruzione di un sistema fieristico ed aeroportuale emiliano-romagnolo di grande equilibrio, che potenzi il ruolo dei servizi di maggior attrattività".