Gli 80 anni di Verlicchi Prefabbricati

Da 80 anni sulla breccia per ‘risolvere problemi’. Verlicchi Prefabbricati è a Lugo in viale De’ Brozzi ed è guidata da Paolo e Stefano, terza generazione della famiglia Verlicchi: "Siamo specializzati nella costruzione e installazione di capannoni prefabbricati in cemento armato, agricoli e industriali, cantine, stalle, ma anche edifici di civile abitazione, casette, ricoveri, proservizi, garage, tettoie, muri di cinta e prefabbricati in genere; il tutto eseguito su misura. Ma anche ripristino, rifacimento, impermeabilizzazione e coibentazione di tetti, nonché linee vita. Realizzazione di tetti in legno, coibentati, ventilati e predisposizioni per impianti fotovoltaici. Gli elementi prefabbricati sono progettati per fornire il massimo della sicurezza e costruiti presso la sede aziendale, utilizzando le migliori materie prime sul mercato".

L’azienda, che oggi vanta una decina di addetti, nacque appunto 80 anni fa da una idea di Luigi Verlicchi che, nel gennaio del 1943, cominciò l’attività di cementista in un garage in affitto. In quel momento, la guerra, aveva assorbito tutte le persone abili al lavoro. Luigi ebbe da un amico una commissione per una recinzione lunga circa 200 metri, realizzata con una barriera di cemento moderna, per quei tempi una vera novità. L’inizio fu arduo e problematico. Fu necessaria la presenza dei figli, Marcello di 13 anni e Agide di 11. Lavorare anche sotto i bombardamenti, comportava difficoltà maggiori. Col tempo, riuscita a conquistare la fiducia dei clienti, l’attività crebbe, diventando una bella realtà. Cessata la guerra e trasferita l’impresa, si riprese il lavoro con tanti sacrifici.

Arrivati gli anni ’80, anche i nipoti Stefano e Paolo iniziarono a lavorare in azienda. Sono loro che, oggi, hanno le redini di una azienda arrivata agli 80 anni di vita, e diventata una srl: "Da sempre, la famiglia Verlicchi è presente nelle varie fasi della lavorazione, suddividendo i compiti tra i membri, in modo da assicurare una presenza costante in ogni attività, sia a livello gestionale, che operativa, mettendosi a disposizione dei clienti, degli organi di controllo o dei tecnici coinvolti. L’esperienza di 80 anni sul mercato e la nostra serietà, sono inevitabilmente sinonimo di attendibilità, correttezza e coscienziosità, oltre che di disponibilità anche nel post-vendita".

Verlicchi produce prefabbricati, ma su misura: "I preventivi – hanno proseguito Paolo e Stefano Verlicchi – sono sempre gratuiti anche se correlati da uno studio particolareggiato sulla base delle esigenze del cliente o partendo da un progetto già esistente. I nostri tecnici strutturisti, affidabili ed affermati ingegneri, architetti, termotecnici e geologi ci coadiuvano nell’elaborazione del calcolo antisismico. Su richiesta dei clienti siamo in grado di fornire la sola struttura, ma anche l’intero edificio ‘chiavi in mano’, collaborando con seri e validi artigiani che eseguono finestre, portoni, rivestimenti colonne, varie finiture in legno o altro".

Non vanno infine dimenticati i particolari costruttivi: "I nostri manufatti vengono forniti completi di calcolo strutturale antisismico. Le fondazioni sono realizzate secondo i calcoli e sono comprensive di scavo del terreno, ‘bicchieri’ e getto di fondazione. Il nostro raggio d’azione si spinge fino alle regioni limitrofe, ovvero Marche, Toscana e Veneto".