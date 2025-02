"Gli abbandoni di rifiuti li pagano tutti i cittadini"

L’approdo verso l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale a Lugo e nel territorio della Bassa Romagna è solo una questione di tempo. Il nuovo sistema, che modula il corrispettivo sulla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto per colpire in particolare chi ne produce di più, è già attivo a Ravenna e Cervia. Per Lugo ancora non si hanno tempistiche certe ma la direzione è tracciata. "L’introduzione della tariffa puntuale è prevista da 5 anni – spiega Mauro Marchiani, assessore ai Servizi ambientali del comune –. Quest’anno sono partite, con la sua applicazione a livello sperimentale, Ravenna e Cervia. Spetterà loro quindi verificare, in questa prima fase, conseguenze ed eventuali problemi. Quella è la direzione verso la quale anche il nostro territorio è orientato a meno che non si individuino soluzioni migliori. Al momento, il metodo ritenuto più adatto a favorire la raccolta differenziata e penalizzare chi non la fa o la fa male è proprio quello della tariffa puntuale".

Un sistema che, seppur considerato vincente, lascia aperti parecchi interrogativi, a partire dalla gestione dei rifiuti che al momento non si possono trattare in modo diverso dall’indifferenziato, come le lettiere dei gatti o i pannoloni utilizzati da anziani allettati o disabili. "Io mi occupo anche di benessere animale e ho già sollevato il problema – sottolinea Marchiani –. Fra l’altro sembra che ci sia un’imprecisione nell’app ’Rifiutologo’ che considera come non smaltibili le feci degli animali, quando invece possono essere trattate come rifiuto umido. Da parte dell’amministrazione ci potrà essere sicuramente una sensibilità in tal senso anche per evitare il possibile aumento di abbandoni o di mancate adozioni. Sono fenomeni di cui è possibile ipotizzare il verificarsi".

Sul fronte dello smaltimento dei pannoloni sembra invece essere prossima la soluzione al problema. "Ho proposto a Hera di dotare soprattutto chi non ha terrazzi o altre aree in cui stipare i pannoloni di un tesserino che dia la possibilità di smaltirli quotidianamente. Siamo in attesa – continua – di una conferma da parte della società". Fra i rischi connessi all’applicazione della tariffa puntuale c’è ovviamente quello della recrudescenza degli abbandoni dei rifiuti, fenomeno già particolarmente diffuso. "L’attività di contrasto nei confronti di questi atti incivili è assorbe molto tempo – evidenzia Marchiani –. Chi già percorre quella strada non diventerà sicuramente più collaborativo col nuovo sistema. Piuttosto vorrei rimarcare un aspetto che magari alcuni trascurano, vale a dire che i costi dei recuperi dei rifiuti abbandonati vengono caricati sul cittadino tramite gli aumenti delle tariffe. Pertanto è importante che tutta la comunità collabori. Anche coloro che assistono all’abbandono di rifiuti e stanno zitti pensando che non siano fatti propri, sbagliano".

Monia Savioli