Gli acrobati travestiti da supereroi si calano dalla cima della basilica

Grandi equilibrismi in piazza San Francesco ieri pomeriggio, quando alle 15 i supereroi più apprezzati dai bambini (ma non solo) si sono calati dalla cima della basilica. Spiderman, Batman, Capitan America, Hulk e Flash hanno emozionato bambini e adulti con acrobazie che hanno ricordato le prodezze che si vedono nei film. Gli acrobati travestiti da supereroi sono saliti in vetta alla basilica e, con l’aiuto di una corda, della giusta attrezzatura e incitati a gran voce dai presenti, si sono calati fino a scendere in piazza, attesi dai bambini per selfie e saluti.

L’evento è stato organizzato da ADVS Ravenna - Associazione Donatori Volontari Sangue – in collaborazione con la Polizia di Stato e, prima dell’esibizione, i volontari hanno ribadito l’importanza della donazione, fondamentale per salvare le vite. Gli acrobati in maschera sono costantemente impegnati nel sociale con attività di ogni tipo, tra cui rientrano le numerose visite nei reparti pediatrici degli ospedali della Romagna, per incontrare i piccoli pazienti e trasmettere forza e coraggio per affrontare le sfide più difficili.

Nelle foto di Corelli, alcuni momenti dell’esibizione.

j.c.